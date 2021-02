Non è l'Arena, la 18enne vittima di Alberto Genovese: "Mi ha detto, 'Ora devi darmi il c***". Massimo Giletti sotto choc

01 febbraio 2021 a

a

a

"Ero completamente fatta. Ho un ricordo confuso": a parlare è la 18enne che ha accusato Alberto Genovese di averla stuprata per 20 ore durante uno dei festini a Terrazza Sentimento, l'attico vista Duomo dell'imprenditore milanese. La ragazza, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha rivelato di non essere mai stata lucida durante i momenti di violenza: "M son sentita fatta per due giorni dopo in ospedale per tutta la droga che mi aveva dato. Ci ho messo tanto tempo per smaltirla". Tra i ricordi della presunta vittima di Genovese c'è solo una frase: "A un certo punto lui mi ha detto: 'Ora devi darmi il c***'". Giletti sconcertato e perplesso le ha chiesto poi di andare avanti col racconto.

Il "sogno malato" di Alberto Genovese. Conferme: "Voleva fare Sentimentolandia". Attici, droga, violenze. terrore a Milano

La 18enne ha spiegato che tra i ricordi c'è anche l'arrivo in ospedale: "Mi ricordo che sono stata ricoverata, ci hanno messo cinque secondi a capire che avevo subìto una violenza perché era talmente evidente il danno che è partita la denuncia prima dall'ospedale che da me. Le dottoresse erano scioccate", ha continuato la giovane. Sono passati quasi quattro mesi dalla sera in cui la ragazza ha denunciato la violenza alla Polizia. Adesso in tv ha deciso di rivelare alcuni dettagli dei momenti precedenti e successivi lo stupro.

"Alberto mi ha puntata", ha raccontato a Giletti, aggiungendo che l'uomo le versò lo champagne di una bottiglia che solo lui poteva prendere e che aveva un "cavo dell’iPhone legato intorno". Secondo la ragazza si trattava dello strumento utilizzato per contenere la droga dello stupro. Poi più tardi la violenza. Nei rari momenti di lucidità la ragazza implorava Genovese di liberarla. Quando tentò di chiamare un taxi, Genovese l’aggredì: "Mi ha presa per i capelli, mi ha trascinata con violenza per la stanza e mi ha lanciata sul pavimento. Ho avuto paura di morire". In seguito la 18enne fu contattata dal cosiddetto braccio destro dell'imprenditore, Daniele Leali: "Ha cercato di comprarmi, Mi ha proposto un accordo tra le due parti per addolcire la mia denuncia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.