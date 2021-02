Grande Fratello Vip, "non è lucida". Gesto inspiegabile di Maria Teresa Ruta, panico nella casa: cosa può succedere?

01 febbraio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta è, nel bene e nel male, una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tanto che è inserita nel novero dei possibili vincitori, con la finale che è fissata per il primo marzo, tra un mese esatto. A proposito dell’atto conclusivo, è proprio questo che indirettamente sta attirando critiche nei suoi confronti: Andrea Zelletta non ha infatti digerito il fatto che la Ruta abbia cambiato idea su di lui, esprimendosi a favore di Pierpaolo Pretelli, che ha poi vinto il televoto e conquistato l’accesso diretto alla finale insieme a Dayane Mello.

"Ha infranto le regole", squalificato? Zelletta, un incontro pericolosissimo al GF Vip: chi lo ha visto fuori dalla casa

In particolare l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato alcuni comportamenti recenti della Ruta che non gli sono piaciuti, con Tommaso Zorzi che ha provato a giustificarla adducendo ad una evidente stanchezza che ultimamente l’ha mandata un po’ nel pallone. “Ho questa impressione - ha confidato l’influencer - poi a volte fa delle carinerie che sono anche eccessive, nel senso che non te le aspetti. Però questo fa in modo che ci sono momenti in cui sembra quasi te le rinfacci. Non puoi pretendere delle attenzioni che sono straordinarie, non ordinarie, con le persone”.

"La verità su tua madre". Maria Teresa Ruta demolita in diretta dalla D'Urso l'accusa più dura, davanti alla figlia Guenda

“Ti ripeto, credo che lei in questo momento sia semplicemente stanca - ha ribadito Zorzi - a volte non è lucidissima”. Poi ha consigliato a Zelletta di provare a parlare con lei, essendo sicuro che “non è che lo fa per cattiveria, ma ci sono delle volte in cui non è lucidissima nelle sue motivazioni”. Zelletta è parso sostanzialmente d’accordo, ma ha ammesso di esserci rimasto molto male quando Maria Teresa qualche settimana fa, dopo essere stata nominata da lui, gli ha rinfacciato di averlo aiutato riguardo ai dubbi che aveva sulla fidanzata Natalia Paragoni.

"Fate vinta di non vedere". Maria Teresa Ruta, raptus in giardino: regia e autori del GF Vip nel panico, sapete cosa sta facendo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.