Grande Fratello Vip, "fatalità, il televoto non funziona": complotto-D'Eusanio, ombre nere e scandalo?

Puntualmente in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è qualcuno che dice “neg***”. Un termine desueto e offensivo, usato però da più persone avanti con l’età - e per le quali per decenni è stato normale utilizzarlo - in maniera nulla affatto dispregiativa: qualcuno è stato squalificato, qualcuno no, d’altronde il regolamento del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre “maneggevole” da questo punto di vista. Fatto sta che Alda D’Eusanio ha rischiato seriamente di essere squalificata: la produzione e gli autori l’hanno graziata, rimettendo il suo destino all’interno della casa nelle mani del pubblico.

Il quale ha deciso di salvarla tramite un televoto flash, che però ha scatenato tante polemiche, che hanno messo in imbarazzo lo stesso Signorini, che ha giustificato un problema tecnico per i “troppi voti” che sarebbero arrivati in poco tempo. In pratica moltissimi utenti hanno segnalato sui social che un malfunzionamento dell’app di Mediaset Play ha impedito loro di votare: non si sarebbe trattato di un errore momentaneo, ma che è andato avanti per tutta la durata del televoto flash.

Ovvio che quindi qualcuno abbia avanzato il sospetto di una votazione truccata, anche se non se ne comprenderebbe assolutamente l’esigenza da parte del GF Vip, dato che difficilmente il pubblico avrebbe votato a favore della squalifica della D’Eusanio per un termine sì sbagliato, ma utilizzato assolutamente in maniera non offensiva. “Fatalità, l’app non funziona”, “non funziona l’app, buffoni e falsi”, “tutto truccato, l’app non va”: sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi che sono giunti al reality, ma è davvero difficile che si sia trattato qualcosa di diverso da un semplice problema tecnico.

