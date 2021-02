Grande Fratello Vip, "mi ha cac*** addosso": orrore su Giulia Salemi, proprio in pieno volto

03 febbraio 2021 a

Il Grande Fratello Vip è stato scosso dal lutto improvviso che ha colpito Dayane Mello, alle prese con la morte del fratello Lucas, 27 anni, avvenuta in seguito a un incidente stradale. I concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini stanno addirittura valutando la possibilità di abbandonare in massa la casa, anticipando così la fine del programma, prevista per il primo marzo (tra l’altro la Mello è anche una delle favorite per la vittoria).

A strappare un sorriso in una giornata nerissima ci ha pensato Giulia Salemi, protagonista suo malgrado di un imprevisto che ha però divertito i telespettatori. “Noooo, mi ha cac*** addosso!”, ha esclamato la gieffina interrompendo di botto la discussione con Maria Teresa Ruta. La Salemi è infatti stata bersagliata da un piccone, proprio sul naso: in un primo momento le due concorrenti sono scoppiate a ridere, dopodiché Giulia è scappata in bagno per lavarsi il volto.

“Che schifo, ragazzi”, ha affermato la Salemi, vittima di un incidente spiacevole ma al tempo stesso molto buffo. In precedenza si era confidata con la Ruta riguardo al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e al desiderio di avere un figlio in futuro: “Quando Pierpaolo parla di suo figlio vedo gli occhi brillare. Ad oggi è nato in me questo desiderio, questo sogno. Mi piacerebbe tanto, vorrei dare più concretezza alla mia vita”.

