Elettra Lamborghini, "una grandissima infamata": il vip umiliato perde la testa, volano gli stracci

Dopo la scelta di Mediaset di censurare il volto dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, anche Discovery ha deciso lo stesso trattamento Infatti, in una delle puntate del nuovo docu-reality di Elettra Lamborghini, appare un breve video in cui è presente anche Ferrero con il volto completamente pixellato. Iconize non ha mandato giù la scelta della cantante, di cui una volta era molto amico, e ha deciso di rispondere duramente alla Lamborghini tramite i social: “La trovo una grande infamata. Arrivo a pensare che ha fatto tutto questo per marketing…Piuttosto non mettermi proprio che è meglio. È una cosa infamante, sembra fatto apposta per parlare ancora di più”, ha scritto Iconize.

Iconize, al secolo Marco Ferrero, è deluso dalla sua ex migliore amica Elettra Lamborghini. Dopo il trattamento nel docu-reality ha cercato di chiamarla e chiederle spiegazioni, ma non ha ricevuto nessuna risposta. “Non posso più chiamarla migliore amica, che è quella che ti sta vicino quando sbagli. Elettra Lamborghini è l’esatto opposto”. L’ex di Tommaso Zorzi, si aspettava che la Lamborghini gli sarebbe rimasta comunque accanto.

Iconize,però, nonostante sia molto infastidito, lascia aperta una porta per un’eventuale riconciliazione. I due sono stati amici per molto tempo e proprio per questo conclude il suo sfogo affermando: “Se mi chiede scusa però accetterò le scuse”. Recentemente la Lamborghini è stata presa di mira anche dallo scanner test di Striscia la Notizia. Secondo quanto messo in evidenza da Striscia, si sarebbe rifatta le labbra: "Dal confronto sembra che se le sia gonfiate... è vero?", si chiede il tg satirico che rivela anche come la cantante sia diventata famosa. "Per diventare famosa non è stato necessario muovere mani e monti, è stato sufficiente muovere il sedere in tv", avevano suggerito tra frizzi e lazzi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, riferendosi alla specialità di Elettra: il twerking.

