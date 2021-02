La vita in diretta, Alberto Matano cancellato: "Gestione disastrosa", chi picchia durissimo contro i vertici Rai

05 febbraio 2021 a

Cambia ancora il palinsesto di Rai1, che continua a disorientare i propri telespettatori a causa della crisi di governo e delle consultazioni in corso per la formazione di un nuovo governo guidato da Mario Draghi. Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio non andranno in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano, come è già accaduto in diversi giorni della scorsa settimana.

Una decisione presa per lasciar spazio a Francesco Giorgino, che condurrà uno speciale del Tg1 dalle 15.30 alle 18.40, orario in cui passerà la linea a L’Eredità di Flavio Insinna. Tra l’altro sia Matano che la Bortone condividono lo stesso studio: torneranno in onda direttamente lunedì prossimo. Nel frattempo non mancano le polemiche all’indirizzo della Rai, che sta tagliando fuori due programmi condotti da altrettanti giornalisti che potrebbero tranquillamente seguire la crisi, probabilmente incassando anche più ascolti di quelli dello speciale del Tg1.

Giuseppe Candela, giornalista del Fatto e di Dagospia, ha riassunto bene la situazione in un tweet: “Rai1, la crisi e le consultazioni. Una gestione disastrosa. Il Tg1 chiede e ottiene spazi con dirette lunghe e inutili in cui Giorgino gioca a fare Mentana senza esserlo. Affondano La Vita in Diretta e il già debole Oggi è un altro giorno, dopo il mantra ‘tutti giornalisti’. Insensato”. Insomma, a Viale Mazzini sembra essersi aperto un altro caso scottante.

