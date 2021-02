Domenica In, Nunzia De Girolamo presenta Ciao Maschio: "Saranno dei faccia a faccia particolari"

07 febbraio 2021 a

Debutterà sabato 13 febbraio il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio. E oggi la presentatrice è stata ospite di Domenica In condotto da Mara Venier. “In ogni puntata ci sarà un politico ma non parleremo, non affronteremo la politica. Gli ospiti della prima puntata saranno Luigi De Magistris, Francesco Paolantoni e poi Stefano De Martino tuo grande amico, quindi tre uomini diversissimi tra di loro", ha annunciato.

Nunzia De Girolamo ha spiegato meglio in cosa consisterà il suo nuovo programma su Rai1: "Saranno dei faccia a faccia con tre uomini e saranno loro a decidere dove andare e poi ci sarà un momento spogliatoio, un momento in cui noi donne di solito non entriamo per capire di cosa parlano, quali sono i loro discorsi", ha rivelato.

La De Girolamo ha poi ammesso di aver avuto dei momenti difficili nella sua vita privata: “Ho avuto momenti molto complicati ho avuto pagine intere su tutti i giornali, bisogna stare attenti”, parlando della vicenda giudiziaria che recentemente l'hai vista coinvolta, ma che poi l'ha vista completamente estranea alle accuse.

Proprio recentemente aveva ricordato che, "nel 2020 sono stata assolta con formula piena per accuse assurde, sono guarita dal coronavirus e il programma, anche se in ritardo, parte. Senza mia figlia Gea e il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze”, aveva dichiarato in una intervista ad Oggi.

