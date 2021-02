Striscia la Notizia, Andrea Pirlo brutalizzato da Antonio Conte: "Agghiacciante, presa per il c***", quello strano fuorionda

12 febbraio 2021 a

“Abbiamo raccolto in esclusiva le immagini di come Andrea Pirlo sia riuscito a fare innervosire Antonio Conte con un abile trucco nel pre-partita”. Così Ezio Greggio ha lanciato il solito servizio di Striscia la Notizia, che ricostruisce un “fuorionda” che ovviamente è inventato di sana pianta, ma serve a fare ironia sull’allenatore dell’Inter, che ultimamente è stato al centro di molte polemiche. In particolare quella con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, con il quale tra gestacci e insulti la tensione è salita alle stelle in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Stavolta nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 ci è finito anche Pirlo, il cui imitatore racconta la seguente barzelletta per far innervosire il rivale: “Mila e Shiro vanno a comprare il pane. Shiro entra e prende tre pagnotte, poi chiede quanto viene. ‘Seimila’, no sono Shiro”. A questo punto parte la risatina isterica del finto-Conte, che poi lascia spazio all’arrabbiatura che sale.

“Agghiacciante, questa battuta è agghiacciante! Sì che strillo, è una presa per il c*** bella e buona. Seimila cosa? Euro, dollari? Ma quanto costa quella pagnotta?”, ha esclamato l’imitatore dell’allenatore nerazzurro, rappresentato in uno dei suoi scatti di rabbia. “Non ha senso questa barzelletta, è agghiacciante, ma per favore Andrea”. La sensazione è che questa non sarà l’ultima volta che Striscia si accanisce su Conte, a giudicare anche da quanti tapiri d’oro cerca di consegnargli.

