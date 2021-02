Amici, Lorella Cuccarini sbrocca contro Alessandra Celentano: "Basta, sono stufa", un grosso guaio per Canale 5

Francesco Fredella 13 febbraio 2021 a

“Sono stufa”: Lorella Cuccarini sbotta. E attacca Alessandra Celentano. Ad Amici di Maria De Filippi succede di tutto. L’equilibrio tra i professori, dall’inizio della stagione, non è dei migliori. L’arrivo di Lorella Cuccarini cambia tutto. L’ex ballerina di danza, arruolata come docente nel programma di Canale 5, si scontra con Alessandra Celentano (colonna portante della trasmissione). La Cuccarini è spesso più dolce con i ragazzi, la Celentano più rigida. Lorella per la prima volta si sfoga. E dice: “Sono anche un po’ stufa”, il riferimento è chiaramente alla Celentano.

“Ha proposto il passo a due per mortificare Rosa”: sembra che la Celentano voglia far ballare Rosa e Alessandro per mettere in difficoltà la ragazza. Ma subentra Lorella Cuccarini che cerca di sistemare tutto mentre la Celentano si giustifica: “Questo passo a due è stato proposto con il fine di mortificare Rosa”. La Cuccarini, invece, tuona: “Non sono mai stata d’accordo su questo passo a due fin dall’inizio”. Nella puntata del pomeriggio si prevedono scintille.

Il daytime di Amici è ormai da mesi uno dei programmi più seguito della televisione con ascolti stellati. Ed in previsione del serale non mancheranno colpi di scena. Infatti da rumors la De Filippi pare che stia organizzando un mega show, sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento contro il Covid (come, del resto, sta accadendo da settimane con i suoi programmi). Bocche cucite per adesso su quello che accadrà. Ma i fans di Amici aspettano con ansia la partenza del serale: uno tra gli allievi, ballerino o cantante, vincerà questa edizione.

