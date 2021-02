Grande Fratello Vip, “una porcata”: raptus di Giulia Salemi, divisa con la forza da Zorzi. Rissa in casa

13 febbraio 2021 a

Più si avvicina il giorno della finale, fissata per il primo marzo, più sale la tensione all’interno del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In particolare il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è ai minimi storici, con l’influenzar che ha accusato l’ex amica di aver annuito alle cattiverie dette da Dayane Mello su Stefania Orlando, addossandole anche la colpa del suo malessere. “Ma che c*** annuisci? Ho visto quella clip, annuivi a delle porcate”, ha tuonato Zorzi dando il via a una lite furibonda poco dopo la fine della diretta su Canale 5.

“Tu hai voluto ferirla - ha rincarato la dose - poi hai salvato me e non Samantha De Grenet solo perché lei ti aveva nominato la scorsa settimana”. “Sei maligno - ha replicato la Salemi - mi fai pensare ad un accanimento nei miei confronti. Voglio sperare che non sia così. Adesso ho fatto una coda bella per te, se tu vincerai il GF Vip sarà perché io ti ho regalato la finale, mentre tu sei stato cattivo. Io c’ero rimasta di m*** la scorsa settimana per quello che mi avevi detto alle spalle”.

Gli animi si sono scaldati a tal punto che la Salemi è arrivata ad alzarsi di scatto, come se volesse andare muso a muso contro Zorzi: a tenere sotto controllo la situazione ci ha pensato Pierpaolo Pretelli, che si è messo in mezzo per dividerli fisicamente e poi a fare da mediatore. Zorzi però ha continuato ad attaccare la Salemi: “Sono certo che ha salvato me perché Samantha l’ha nominata. E poi sono io cattivo e maligno? Ma questa è matta”.

