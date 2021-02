Grande Fratello Vip, "scappa come una ladra": raptus di Maria Teresa Ruta eliminata, fucilata di Signorini. Si ferma tutto

13 febbraio 2021 a

Dopo tantissime nomination (ben 22), è giunto per Maria Teresa Ruta il momento di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. L'eliminazione è arrivata nella puntata del 12 febbraio e ha visto la conduttrice "tradita" dai suoi più stretti amici nel programma di Canale 5. Per questo la Ruta non ha preso bene la notizia data da Alfonso Signorini. Tanto che ha tentato la fuga senza salutare nessuno. “Non andare via come una ladra”, l'ha fermata in extremis il conduttore. A un passo dalla porta rossa.

E così la Ruta è stata costretta a voltarsi indietro e gridare: “Vi ho voluto bene”. Poi a Giulia Salemi ha sussurrato sarcastica: “Cerca di capire qualcosa più del gioco, io non ci sono riuscita” e poi se l'è presa con Stefania Orlando: “Dovevi lasciare che Tommaso mi dicesse della nomination” e l’amica: “Ma cosa cambiava? Io l’ho fatto per non darti un altro dolore dopo Malgioglio e Baccini, ma poi lui è libero di fare quello che vuole”, “Ma scherzi? Era un amico…”. E infatti con il suo caro amico non ci va per il sottile: “L’amico, l’amico vero”, ha tuonato al vetriolo contro Tommaso Zorzi.

Non l'ha presa bene nemmeno la figlia Guenda Goria. La ragazza, anche lei reduce dal Grande Fratello Vip, ha iniziato a inveire in studio: "Mia madre meritava la finale, si sono accaniti tutti contro di lei, fuori e dentro la Casa - ha commentato visibilmente alterata -. Troppo facile prendersela con lei, che ha sempre risposto con il sorriso". Infine la precisazione della Ruta: “Sono rimasta molto legata a tutti i ragazzi – ha detto una volta entrata nello studio di Signorini -. Quando uno saluta normalmente si scioglie in lacrime e piange. Avevo appena visto questo studio bellissimo e mi sono detta ‘scappo!’. 22 settimane, 22 nomination… vuol dire che qualcosa di me non è pervenuto”. A quel punto è intervenuto Signorini commosso: “Non me lo sarei mai aspettato, ti dico la verità”.

