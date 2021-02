È sempre mezzogiorno, paura per Antonella Clerici a fine puntata: "Che spavento!"

16 febbraio 2021 a

Una puntata di È sempre mezzogiorno dedicata interamente al Carnevale quella che è andata in onda questa mattina su Rai 1. La conduttrice Antonella Clerici si è vestita da principessa per l’occasione, mostrando ai suoi telespettatori il suo bellissimo costume. Come lei, anche i suoi compagni di viaggio si sono presentati in diretta indossando maschere e costumi di Carnevale. Alla fine della puntata, però, c’è stato un momento che ha spiazzato tutti, la Clerici in primis.

Al momento di dare la linea al Tg1, infatti, dal soffitto è esplosa una pioggia di coriandoli colorati. Sentendo lo scoppio, la padrona di casa ha esclamato: “Che spavento!”, condividendo poi il video tra le sue storie Instagram. All’inizio della puntata, inoltre, la Clerici ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questa festa: “Vorrei che fosse sempre Carnevale”, ha detto.

Infine, scherzando sul suo vestito da principessa, la conduttrice ha fatto notare che in passato, proprio grazie a dei costumi così ingombranti, nessuno aveva bisogno di badare troppo alla linea. Intanto la trasmissione di Rai 1 segna nuovi record: l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno è stata vista da quasi 2 milioni di telespettatori, con una media di share che si è fermata di poco sotto il 15 per cento. Nello specifico, la trasmissione ha raggiunto 1 milione 980mila persone, con uno share del 14.9 per cento.

