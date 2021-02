Myrta Merlino, gaffe epocale a L'aria che tira: ecco come chiama Alessandro Sallusti, cala un silenzio tombale

17 febbraio 2021 a

Una piccola e simpatica gaffe per Myrta Merlino a L'Aria che tira. La conduttrice del talk politico in onda su La7, infatti, si è confusa con i nomi dei suoi due ospiti, Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, e Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research. "Arrivo da Alessandra Sallusti... ", ha detto la padrona di casa, facendo un mix tra i nomi. Poi, capendo subito l'errore, ha aggiunto: "Va beh, oggi i lapsus fioccano".

La Merlino, sorridendo, si è giustificata così: "Da quando è cominciata la crisi sono sempre in pista, quindi dovete essere molto pazienti con me". Un riferimento, quindi, alla turbolenta situazione politica degli ultimi tempi, che ha portato alla caduta di un governo e alla nascita di uno nuovo. E in effetti, la crisi aperta settimane fa ha tenuto impegnati per molto tempo diverse trasmissioni, soprattutto quelle di politica.

"Andiamo sui cognomi che è meglio - è andata avanti poi Myrta Merlino rivolgendosi alla maga dei sondaggi -. Cara Ghisleri...". A quanto pare, questo è proprio il periodo delle gaffe per la conduttrice de L'Aria che tira. Nei giorni scorsi, infatti, è stata ripresa da Striscia la notizia per una figuraccia fatta in diretta. La conduttrice, infatti, ha invitato i telespettatori a mandare un messaggio per scopi benefici. Con tanto di telefono in mano, ha sostenuto di aver fatto la sua parte. Solo che poi, quando ha girato lo schermo dello smartphone, non c’era traccia del messaggio inviato, anzi. Si è vista chiaramente la schermata di una calcolatrice.

