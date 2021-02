Chi l'ha visto, Federica Sciarelli sconvolta: "Qualcosa di assurdo, difficile andare avanti". Notizia terrificante, al fianco c'è il padre

18 febbraio 2021 a

“È difficile iniziare il programma”: con queste parole Federica Sciarelli ha aperto ieri sera la puntata di Chi l’ha visto, trasmissione in onda su Rai3. All’origine del turbamento una notizia in particolare: “È successo qualcosa di assurdo, una cosa che ha scioccato tutti noi ma anche voi - ha detto la conduttrice -. Siamo qui con Giuseppe, il papà di Luigi, e con Nicola, il fratello di Alessandro”.

La Sciarelli allora ha spiegato che sono stati ritrovati i corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, i due ragazzi casertani che avevano fatto perdere le proprie tracce a Siracusa a maggio del 2014. Entrambi lavoravano nella città siciliana come badanti di un anziano signore. Le vittime sono state sepolte nel giardino di una villa, dove anche in passato sarebbero state condotte delle ricerche, senza però alcun risultato.

Luigi e Alessandro, di cui la trasmissione di Rai 3 si era occupata, avevano trovato l’annuncio di lavoro online e avevano deciso di trasferirsi per iniziare. La villa in cui sono stati trovati i corpi appartiene al figlio dell’anziano a cui avrebbero dovuto badare. Ma non è ancora chiaro se l’uomo abbia a che fare con la morte dei due ragazzi. Nel corso della puntata si è parlato a lungo della vicenda: inizialmente si pensava a un allontanamento volontario, poi sono aumentati i sospetti e si è parlato dell’ipotesi di delitto di “lupara bianca”, legato quindi alla mafia.

