È sempre mezzogiorno, "a un metro dalla terapia intensiva": Gerry Scotti in lacrime, la drammatica rivelazione alla Clerici

A E' sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha ospitato oggi un suo grande amico, Gerry Scotti. Il popolare conduttore tv, in collegamento da casa usa, ha raccontato la brutta esperienza con il Covid. Il presentatore di Caduta Libera su Canale 5, infatti, è risultato positivo al virus a fine ottobre. “L’esperienza Covid è stata particolarmente faticosa. Io l’ho fatta tosta, sono arrivato a un metro dalla terapia intensiva”, ha spiegato Scotti. La sua positività, inoltre, ha anche comportato la sospensione in presenza delle registrazioni di Tu Si Que Vales.

Il conduttore televisivo s è detto comunque fortunato per non essersi portato dietro nessuno strascico: "C’è gente, invece, che fa fatica a ritornare alla vita di tutti i giorni”. In quel periodo, poi, sentiva spesso Carlo Conti, che era risultato positivo nello stesso periodo di Gerry Scotti ed era stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Scotti, poi, ha scherzato con la Clerici dicendo di essersi inimicato molti colleghi giornalisti che gli hanno chiesto dei collegamenti Skype. Lui, però, ha sempre rifiutato dicendo di non essere capace a farli. Ecco perché la conduttrice di E' sempre mezzogiorno dovrebbe ritenersi fortunata.

L'ospite della Clerici ha parlato anche della sua nipotina, Virginia, nata dal matrimonio del figlio Edoardo con Ginevra Paola. Sul web già circola una foto di Gerry versione nonno, mentre spinge il passeggino con la bambina tra le strade di un parco milanese. Scotti ha raccontato che il nome della bimba è stata una vera sorpresa: un regalo che il figlio e la nuora hanno voluto fargli. Il conduttore, infatti, si chiama Virginio.

