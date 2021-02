Cantante mascherato, Flavio Insinna osa troppo e Caterina Balivo sbotta: "Statte zitto. Voglio la telecamera in camerino"

20 febbraio 2021 a

Il siparietto tra Caterina Balivo e Flavio Insinna a Il Cantante mascherato regala momenti gustosi, decisamente piccanti. I due giurati dello show musicale di Rai1 condotto da Milly Carlucci "se le cantano" mentre riflettono su chi possa celarsi dietro la maschera del Gatto. E come da copione, la discussione sfocia in qualche dettaglio un po' più privato. Il conduttore de L'Eredità snocciola uno per uno i vari indizi per cui il concorrente non sarebbe Rosalinda Celentano, bensì l'attore Stefano Assisi.

"Io e Costantino (l'altro giudice Costantino Della Gherardesca, ndr) abbiamo fatto caso alla frase Purché finisca bene serie di fiction di successo di Rai1 in cui era il protagonista. Poi si sono visti i Faraglioni di Capri (titolo di una fiction con Bianca Guaccero in cui era uno dei protagonisti)", spiega Insinna illustrando la sua tesi sempre più convincente. Sarebbe inoltre anche comparsa una foto di Assisi, chiaro riferimento al cognome dell'attore. Qui qualcosa non torna alla Balivo, che lo blocca chiedendo l'intervento della Carlucci: "Milly, vorrei le telecamere in camerino perché Flavio Insinna ha rubato la mia agendina dove io avevo annotato tutto". Insomma, un caso di spionaggio dietro le quinte in piena regola.

Ne segue un vivace scambio di vedute tra i due, veri e propri animatori della serata, con Insinna che rintuzza ogni osservazione della Balivo, parlando in sottofondo e stuzzicandola con battutine velenose, e Caterina che a un certo punto sbotta e, tra il serio e il faceto, gli intima un brusco "Statte zitto". Si ride, ma a denti stretti. Per la cronaca, avevano ragione entrambi: il Gatto, eliminato, era davvero Assisi.

