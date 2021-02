Avanti un altro, Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti. Voci di corridoio da Mediaset: "Manca da tanto tempo, forse..."

20 febbraio 2021 a

a

a

Il momento tanto atteso dai fan di Paolo Bonolis è arrivato: Avanti un altro tornerà in onda con nuove puntate inedite su Canale 5, prendendo il posto delle repliche di Caduta libera con Gerry Scotti, una programmazione che ha caratterizzato il palinsesto di Canale 5 per tutto il periodo della pandemia Covid.

"Non so dove sei adesso". Il lutto che fa crollare Paolo Bonolis: addio a una colonna di Avanti un altro

E Maurizio Costanzo, uno che di Mediaset sa tutto, nella sua rubrica sulla tv che tiene settimanalmente su Nuovo non nega la gioia di riaverlo in squadra: "Paolo Bonolis è un punto fermo per Mediaset e fa piacere che torni con Avanti un altro", spiega Costanzo rispondendo a una lettrice preoccupata per il futuro professionale di Mister Ciao Darwin.





Avanti un altro, Paolo Bonolis torna in tv? Rovinoso disastro: la Bruganelli pubblica questo video e lo sputt***o | Guarda

"Ho temuto che stesse per lasciare Mediaset - ha confidato la telespettatrice - visto che non compare in televisione da tanto tempo". In fondo, proprio come Ciao Darwin che va avanti da anni sfidando l'effetto sovra-esposizione, è proprio la tendenza a centellinare le proprie presenze sul piccolo schermo e l'abilità nel creare l'effetto-attesa a caratterizzare le fortune di Bonolis, uno dei re degli show leggeri della tv italiana degli ultimi 20 anni. E riguardo a Enrico Papi, altro volto Mediaset che qualcuno considerava candidato a sostituire il collega, Costanzo ha parole al miele: "Saprà trovare la sua strada, è bravo".

Avanti un altro, il trionfo di Paolo Bonolis: "Chi partecipa allo show in prima serata", novità clamorose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.