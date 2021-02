Amici, rissa brutale: "Arisa parac***. Quella roba a c*** di cane...", il raptus di Rudy Zerbi

20 febbraio 2021 a

Ormai gli scontri tra Rudy Zerbi e Arisa sono diventati una costante ad Amici 20, soprattutto a mano a mano che ci si avvicina al serale. Anche nella puntata di oggi, sabato 20 febbraio, gli animi si sono surriscaldati come spesso accade per colpa di Zerbi. Dopo l'esibizione di Raffaele, allievo di Arisa, quest'ultima lo ha paragonato a Tiziano Ferro in maniera forse un po' troppo avventata, anche se era chiaro l'intento di mettere in risalto le qualità del suo ragazzo, anche esagerando.

"Tu la devi finire di tirare fuori nomi alla c*** di cane! E' incredibile, sei veramente parac***", è esploso Zerbi che proprio non sopporta i continui paragoni della collega. La discussione sull'esibizione canora di Raffaele è andata avanti a lungo: secondo Rudy il ragazzo canta da vecchio ma vuole apparire moderno. "Non ci siamo al 100 per cento, ha un modo di cantare che non ha più nulla da dare, visto e rivisto", ha tuonato in studio.

Ovviamente è di tutt'altro avviso Arisa, che ha difeso strenuamente il suo allievo, anche se le radio non le danno ragione, dato che Raffaele è stato messo all'ultimo posto della classifica. Arisa si è detta dispiaciuta di ciò e ha confessato che anche lei viene passata poco in radio: "Siamo in una società che se sai fare qualcosa non va bene".

