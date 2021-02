Verissimo, Rocco Casalino travolto dall'imbarazzo: "Silvia, taglia questi pezzi"

20 febbraio 2021 a

Rocco Casalino si è concesso senza filtri a Verissimo, dove è stato intervistato da Silvia Toffanin. L'atmosfera molto intima del programma di Canale 5 ha fatto sì che l'ormai ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si emozionasse a più riprese. Soprattutto quando la conduttrice ha toccato il taso della vita privata e familiare, con il rapporto molto complesso con il padre e il legame fortissimo con la madre.

"Tu sei arrivato a odiarlo tuo papà", ha introdotto l'argomento la Toffanin. "Questa cosa ti mangia e ti divora, alla fine era sempre mio padre, non vorrei odiarlo, ma non riusciamo a fermarci perché...", a questo punto Casalino si è bloccato, esclamando "è assurdo... ok, ci sono". Poi ha ripreso a parlare del genitore e del perdono: "Mi sono dovuto mettere sul suo piano, sei stato un mostro e lo divento anche io così posso iniziare a perdonarti perché ti ho fatto del male anche io. Altrimenti non avrei trovato un'altra strada, era troppo".

Casalino si è emozionato nuovamente: "Se poi possiamo tagliare questi pezzi...". Ma la Toffanin gli ha fatto segno di no: "Tranquillo, bevi. Qui non tagliamo niente, Rocco". Lui ha precisato che "sono imbarazzato perché mi sono ripetuto tante volte che non doveva succedere, mi è capitato di vedere la tua trasmissione e di dire 'impossibile che tutti si commuovono'. Ho parlato anche in altri contesti della mia famiglia, ma qui è veramente difficile trattenere l'emozione", ha spiegato non trattenendo diverse risate nervose.

