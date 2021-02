Ignazio La Russa a L'aria che tira: "Siamo conigli. Come loro...". Myrta Merlino allibita: "Oh Gesù"

22 febbraio 2021 a

Mario Draghi ha spazzato via i dubbi di tutti, anche quelli di Romano Prodi. La pensa così Augusto Minzolini che, ospite a L'Aria Che Tira, ha ascoltato le parole dell'ex premier salvo poi commentare: "Prodi era un gran difensore del governo Conte, questo è un Paese particolare". E infatti il dem ha elogiato il nuovo premier, prendendo le difese della maggioranza di questo governo. Chi in maggioranza non c'è proprio e non ha alcuna intenzione di entrarci è Fratelli d'Italia. "Non sembri un panda - si rivolge con una battuta il retroscenista a Ignazio La Russa in collegamento -, non sembri in via di estinzione".

Immediata la replica del senatore di FdI: "Hai ragione, anzi siamo dei conigli, ci moltiplichiamo molto". Ed ecco a quel punto tocca a Myrta Merlino intervenire: "Oh Gesù, La Russa - dice tra le risate -. Comunque qua su La7 abbiamo bisogno dell'opposizione e voi siete gli unici, vi teniamo da conto". Stando agli ultimi passaggi, La Russa ha proprio ragione. Sono in tanti a essere entrati in Fratelli d'Italia dopo l'adesione al nuovo esecutivo. Tra questi il leghista Gianluca Vinci, il capogruppo leghista in Basilicata, Tommaso Coviello e Nicola Mattoni, l'ex segretario della Lega aretina.

Ma Giorgia Meloni ha pescato anche in Forza Italia. Dove ad aver "abbandonato" Silvio Berlusconi sono stati il capogruppo a Palazzo Vecchio, in Toscana, e coordinatore cittadino Jacopo Cellai, Riccardo Pretolani, Sabrina Orlandi e l'ex sindaco di Rio nell'Elba Claudio De Santi. Insomma, tutti pazzi per FdI, nonché l'unico partito intransigente sulle sue posizioni. A pochi minuti dalla pubblicazione del nuovo Dpcm la Meloni non si è smentita e ha fatto l'opposizione chiedendo un aiuto ai lavoratori e un cambio di passo rispetto alla linea fallimentare di Roberto Speranza. E chissà se Draghi ascolterà a diffrenza del suo predecessore.

