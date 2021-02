Striscia la Notizia, imbarazzo a Forum: la contendente si alza e... gesto senza precedenti davanti a Barbara Palombelli

27 febbraio 2021 a

Imbarazzo a Forum. Il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli finisce nella rubrica de "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. Tutta colpa di un'ospite - spiega Enzo Iacchetti - "che ha scambiato Forum per il palco dell'Ariston". Nel video infatti si vede la donna alzarsi in piedi e finire in mezzo alla sala per cantare di fronte a tutti una canzone. Alle sue spalle una Barbara Palombelli ammutolita.

Un'uscita inaspettata che porta la trasmissione di Mediaset al sesto posto della rubrica più spietata del tg satirico di Canale 5. "Una volta la serenata si cantava dal balcone - ha ironizzato il conduttore di Canale 5 -, lei l'ha fatto direttamente in Camera". Al primo posto l'assembramento di tifosi allo stadio di Bergamo.

Anzi, quello che Ezio Greggio definisce un "mostruoso assembramento". Nel filmato si vede infatti il cronista di Rai News 24 letteralmente travolto dai i fan: "La linea torna a voi", dice a una certa l'inviato disperato per quanto stava accadendo. In mezzo, nella rubrica, anche la lite a Pomeriggio 5 tra Raffaello Tonon e Taylor Mega. Non solo, perché ce n'è anche per la Rai, dove a Stasera tutto è possibile c'è Barbara Foria impegnata in un'imitazione canora. Sì, in playback però, visto e considerato che quando viene trasmesso l'audio originale da Stefano De Martino, c'è da mettersi le mani nei capelli. Tanto che la Foria si è guadagnata un bel terzo posto.

