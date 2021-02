Sanremo 2021, il vero motivo dietro all'ospitata di Barbara Palombelli: "All'Ariston..."

27 febbraio 2021 a

Venerdì 5 marzo al Festival di Sanremo Amadeus ha voluto sul palco dell’Ariston, Barbara Palombelli. La conduttrice, dopo Forum, Lo sportello di Forum e Stasera Italia, approderà così sul palco del Festival di Sanremo 2021. Molti telespettatori hanno però dei dubbi su questa scelta. Nella sua rubrica settimanale sul Nuovo, Maurizio Costanzo replica così ad uno spettatore che gli rende noto i suoi dubbi sulla moglie di Francesco Rutelli alla kermesse canora: "Anche all’Ariston si farà valere”.

Se da una parte Maurizio Costanzo non ha dubbi su Barbara Palombelli a Sanremo 2021, dove secondo lui si farà valere al fianco del bravissimo Amadeus, dall’altra lo spettatore che gli ha scritto ha dei dubbi: “Merita tanto spazio? Il suo doppio ruolo in televisione non mi convince”. Barbara Palombelli infatti conduce settimanalmente Forum al mattino, lo Sportello di Forum al pomeriggio e Stasera Italia.

Maurizio Costanzo però non ha dubbi sulle qualità di Barbara Palombelli: “Riesce bene in tutte le trasmissioni che conduce e sicuramente riuscirà a farsi valere sul palco dell’Ariston", svela Costanzo. Che ha poi invitato tutti a smetterla con le polemiche per questa scelta da parte di Amadeus. D'accordo con la scelta del direttore artistico del Festival, anche Bianca Guaccero che però nella sua trasmissione Detto Fatto, ha sbagliato il nome della conduttrice: "Devo dire che Paola Palombelli mette tutti d’accordo, piace moltissimo quindi mi sembra strano che abbia scatenato tutte queste polemiche", ha esclamato la presentatrice del programma di Rai Due.

