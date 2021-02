Sanremo 2021, "perché hanno chiamato Giovanna Botteri": manina politica, quelle voci molto scomode sui vertici Rai

27 febbraio 2021 a

Sanremo senza pubblico, ma con due grandi giornaliste. Nella lunga lista degli ospiti del Festival della musica, spuntano anche Giovanna Botteri e Barbara Palombelli. La prima, corrispondente Rai dalla Cina, ha messo le mani avanti ironizzando sui motivi che l'hanno portata sul palco dell'Ariston. "Non so cantare però sono uguale a Naomi Campbell, per questo mi hanno chiamata". Molto più seria sul look che sfoggerà. La Botteri infatti non si smentisce e preferisce rimanere quello che è, anche in una serata dove l'eleganza è doverosa. "Non aspettatevi l’abito lungo e il tacco 12, è più facile che mi presenti in mimetica". D'altronde la Botteri è chiamata su Rai 1 a raccontare l’esplosione della pandemia dal luogo in cui tutto è partito: Pechino.

Voglio "tornare su quello che è successo in questo anno che ci ha cambiato per sempre nella cornice di un Festival completamente diverso. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda Sanremo, in Cina io ero già in lockdown, guardando il Festival si percepiva l’illusione dell’Italia, anzi dell’Europa intera, che il virus qui non sarebbe mai arrivato. Un’illusione, appunto, in un mondo globalizzato".

Eppure sono in tanti a nutrire qualche sospetto sulla reale motivazione dietro la presenza della Botteri, guarda caso nella stessa edizione che vede la presenza di un noto volto Mediaset, la Palombelli. A riguardo infatti non sono mancate le polemiche. “Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”, ha tuonato Vittorio Di Trapani mentre la consigliera Rita Borioni su Facebook gli faceva eco: "Botteri, Sciarelli, Bortone, Giandotti non andavano bene?". Ecco accontentati.

