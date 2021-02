Amici, ancora rissa tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: "Fai passi in avanti", "Non mi piace assolutamente". Sfottò e sbroccata

27 febbraio 2021 a

Tornano subito le scintille ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ancora scintille tra Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano. Quest'ultima, chiamata a commentare l'esibizione della ballerina Rosa, viene fraintesa dalla Cuccarini, la quale commenta: "Per la prima volta l'hai guardata con interesse, hai fatto un passo avanti". Insomma, commento un poco velenoso. Tanto che la Celentano, rispondendo a una domanda secca della De Filippi, corregge il tiro. E picchia duro: "Non mi è piaciuta assolutamente. Si vende bene, tiene il palco, ma non ha i requisiti per essere una danzatrice". Bocciatura totale, insomma.

La Cuccarini, dopo aver sentito queste parole, ha aggiunto: "Allora ritiro tutto". Dunque, rivolgendosi a Rosa nel tentativo di rassicurarla un poco sul suo percorso artistico, le ha detto: "Stai lavorando con intelligenza, ma sempre con i piedi per terra". Già, Rosa è sempre al centro delle schermaglie tra la Cuccarini e la Celentano: è infatti allieva di Lorella, che spesso e volentieri la loda e la esalta. Per Alessandra, al contrario, non merita di partecipare al serale di Amici, il punto più ambito della stagione e del programma.

L'unica concorrente che sembra in grado di mettere d'accordo la Celentano e la Cuccarini è Giulia. Tanto che Alessandra la ha elogiata. E quando lo ha fatto, Maria De Filippi le ha fatto notare che, forse, è diventata un poco più generosa e di manica larga nei confronti delle allieve delle sue colleghe. Tesi subito smentita: "Non è vero, Giulia mi è sempre piaciuta. Oggi poteva piacermi di più", ha replicato secca la Celentano. E la querelle, ovviamente, continua.

