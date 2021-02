Domenica In, sfregio a Barbara D'Urso: "Non mi basta più", la frase che scatena un grosso caso televisivo

28 febbraio 2021 a

a

a

Vincenzo De Lucia sta riscuotendo molto successo a Domenica In imitando Barbara d'Urso. “In realtà questo Paese non mi basta più, un solo canale non mi basta più, ma soprattutto questo pianeta non mi basta più. In esclusiva qui choc Live Non è la d’Urso si trasferisce su Marte. Ho già lì i miei amatissimi autori che sono sbarcati e stanno facendo un ottimo lavoro”, tra le battute dette oggi nella puntata del contenitore domenicale di Rai Uno condotto da Mara Venier.

"Le donne di Rocco Casalino". Colpaccio di Mara Venier, lo scoop sull'ex portavoce: ciò che ancora non aveva svelato

La notizia della chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, domenica 28 marzo, è stata uno degli argomenti dello sketch di oggi. Dall’11 aprile la d’Urso tornerà però a a sfidare Mara Venier in una rinnovata veste televisiva. Domenica Live inizierà alle 15 e fino alle 17 si occuperà di attualità; dalle 17 alle 18.45, invece, i temi saranno dedicati al costume e all’intrattenimento. Nel frattempo, oggi a Domenica In, Mara Venier è stata sottoposta alla macchina della verità dalla finta Barbara d’Urso. Il comico De Lucia ha posto una serie di domande tra le quali: “L’anno prossimo condurrai Domenica In?” La padrona di casa ha risposto: “Non lo so”, mentre la finta d'Urso ha affermato: “Mara la risposta è falsa, ma chi ti schioda da qui”.

Clamorosa Mara Venier, umilia Rocco Casalino a tempo record: lo presenta con queste parole, tutto da godere

In più occasioni la Venier, anche in compagnia del marito Nicola Carraro, ha sempre dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione. Nella puntata odierna di Domenica In la presentatrice ha svelato poi che presto sapremo nuovi progetti che le saranno affidati. La rivelazione è arrivata durante l’intervista ad Amadeus e a Fiorello che hanno svelato alcuni retroscena su Sanremo 2021.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.