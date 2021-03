Non è l'Arena, la prima vittima di Alberto Genovese esplode: "Gente di me***, mi sono rotta il ca***"

01 marzo 2021 a

a

a

Si parla del caso Genovese a Non è l'Arena. In collegamento, di spalle, la prima vittima di Alberto Genovese oggi in carcere per violenza sessuale e cessione di droga. "Possono dire quello che vogliono - commenta la giovane in riferimento a chi vuole insabbiare il caso -, tanto la Legge farà giustizia. La Procura ha già detto che quella violenza c'è stata". La ragazza, stando a quanto raccontato al Corriere della Sera, è stata venti ore “sequestrata” nella camera da letto di Genovese, stordita dalla droga dello stupro fino al suo risveglio “con le manette”.

"La regola del tre: una a me, una a te, una a lui...". Palamara svela gli intrecci spregiudicati tra giustizia e politica / Video

Per la 18enne tutto sarebbe racchiuso "nei video originali". Qui, spiega a Massimo Giletti su La7, "si vede tutto quello che è successo". Dire il contrario? "Penso sia un modo per far apparire mediaticamente le cose diverse. L'importante - conclude la giovane - è che i video li abbia la Procura". E alla domanda del conduttore se può darle fastidio essere accusata di mentire, tuona: "Certo. Mi dà fastidio, ma ormai mi sono rotta il c***o anche di dovermi giustificare. Possono dire quello che vogliono, tanto la Legge farà giustizia".

"Qualche mio ex collega vuole evitare di farmi andare". Palamara mette paura: dove gli impediscono di parlare / Video

A scoperchiare il mistero della "compravendita" dei filmati delle notti folli di Genovese sono state Le Iene. Il programma di Italia Uno è stato infatti avvicinato da una coppia che mostrava video originali delle violenze durante i festini. "Io questi video non li ho visti - mette subito le mani avanti la vittima -, il mio avvocato non ne è in possesso. Ma quelle immagini io non potrò dimenticarle, me le terrò per sempre nella mente, nella memoria". E ancora sui soldi che i detentori vorrebbero ricavare dalla vendita dei filmati: "Quando ho scoperto che alcuni vogliono fare soldi così, ho pianto per un giorno intero. Però esiste gente di me***".

"Sapete dove potete mettere il vostro cu***?". Giletti fuori controllo, sfogo estremo: chi brutalizza | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.