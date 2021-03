Sanremo 2021, Aiello e la crisi di nervi sul palco: quei 5 secondi che hanno sconvolto l'Italia

03 marzo 2021 a

Il meglio del peggio della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Sul palco dell'Ariston, infatti, ha fatto rumore la performance di Aiello. Ma rumore nel senso più puro del termine: un casino stratosferico, urla inimmaginabili, tanto che a tratti era sostanzialmente impossibile comprendere il testo della canzone che ha portato al 71esimo Festival della canzone italiana. Di Cosenza, 35 anni e due vistosi piercing ai lobi dell'orecchio, ha portato alla kermesse il brano Ora.

Esibizione fuori controllo nella sua interezza, ma come dimostra il video, diventato subito virale e che potete vedere qui sotto, è quando Aiello canta "dovevi portarci me / sesso ibuprofene / mi sono perso nel silenzio delle mie paure", che Aiello dà il meglio del peggio. Quasi non sembra una canzone, piuttosto una lite furibonda nel cuore della notte col proprio partner (ci mancano soltanto i fantomatici piatti volanti). E insomma, Aiello è subito meme, al grido di: "Sì, ma calmati".

All'attivo di Aiello, brani quali Sushi, Arsenico, Che canzone siamo e infine il suo successo più grande Vienimi (a ballare). Il suo stile? Pop con contaminazioni street e urban. Insomma, non proprio quel che ha portato a Sanremo che, ha spiegato, è stato ideato durante il primo lockdown. "Un brano viscerale, vero", aveva detto Aiello. E, non ce ne voglia, forse lo è pure troppo... Per Aiello, forse, il lockdown è stato più duro che per gli altri.

