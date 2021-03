L'Eredità, "accaduto solo una volta". Il dramma di Martina: 115mila euro in fumo per una lettera, Insinna sconvolto. E lei...

03 marzo 2021 a

Grande delusione per la campionessa Martina, partecipante del noto quiz televisivo l'Eredità trasmesso su Rai 1 e condotto dal romano Flavio Insinna. Nella puntata di ieri martedì 2 marzo 2021 è infatti accaduto qualcosa di più unico che raro. Una volta arrivata alla ghigliottina, Martina è riuscita a difendere la cifra incredibile di 115.000 euro, sbagliando una sola accoppiata di parole tra le cinque richieste. Ottenuti i cinque indizi della ghigliottina, ovvero "stilista", "fine", "minestra", "fuori posto" e "quattro", la campionessa si appresta in un batter d'occhio a scrivere la risposta finale. "Ho solo un dubbio tra singolare e plurale" riflette Martina dopo aver consegnato la risposta.

Il volto del conduttore appare da subito dispiaciuto: "Capelli" è la risposta data dalla campionessa, mentre per ottenere l'incredibile somma sarebbe bastata la stessa identica parola, ma al singolare. "Da quando conduco questo programma è successa solo un'altra volta la stessa cosa con le parole "bottone" e "bottoni", anche all'epoca la concorrente era una ragazza" ricorda Insinna vistosamente dispiaciuto. "Non ho voglia stasera di fare tutta la tiritera condita dalla solita suspance" -ossia spiegare nel dettaglio ogni singolo indizio- prosegue il conduttore.

Con un sorriso amaro, Martina spiega di esser stata portata fuori strada dall'indizio "quattro": "A Roma si dice: c'hai quattro capelli" "È vero, ma noi cercavamo il detto: spaccare il capello in quattro" la interrompe il conduttore compaesano amareggiato, consolando la concorrente in vista della puntata di questa sera. Se la campionessa in carica dovesse riuscire a mantenere il titolo, potrebbe ritentare la fortuna. In fin dei conti ha dimostrato una certa dimestichezza con le parole, oltre a una approfondita conoscenza delle domande di cultura generale. A poco serve tuttavia la pacca sulla spalla di Insinna a Martina, che ricorderà la serata forse non proprio come avrebbe desiderato.

