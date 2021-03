Sanremo 2021, Maneskin accusati di plagio: spunta la super perizia tecnica, che succede adesso

03 marzo 2021 a

a

a

Il Festival di Sanremo 2021 è iniziato senza il botto di ascolti, ma in compenso ha già portato a casa la prima accusa di plagio, giusto per entrare subito nel vivo con le classiche polemiche che storicamente caratterizzano la kermesse musicale. A finire nel mirino della critica del web sono stati i Maneskin, che si sono esibiti nella serata di inaugurazione con il brano “Zitti e buoni”. Alcuni utenti della rete hanno fatto notare una presunta somiglianza tra la loro canzone e quella di Anthony Laszlo, intitolata “F.D.T. - Fuori di testa”.

"Nostalgico? Questa è la mia risposta". Bugo fa a pezzi Morgan: addio duetto

Il produttore Dade è intervenuto a riguardo, pubblicando sul suo profilo Instagram un video con i ritornelli dei due brani messi a confronto: “Qualcosa non quadra”, è il messaggio a dir poco polemico che ha scelto per accompagnare il post. Ovviamente la macchina di Sanremo si è subito mossa per fugare ogni dubbio, dato che la polemica è immediatamente esplosa: la casa discografica della band, la Sony Music Italia, ha sottoposto il brano in gara al Festival ad una perizia tecnica.

"Doveva pensarci prima". Il gesto di Amadeus che scatena l'orrore di atei e musulmani: cosa (forse) vi è sfuggito

In questo modo è stato possibile escludere il plagio, dato che è stato evidenziato che “non solo non vi è presenza di plagio melodico sulla linea vocale - si legge in una nota - ma non vi è neppure un plagio strumentale sulla stessa struttura armonica come si evince da perizia tecnica di Sony. Il focus principale dell’analisi è la melodia del ritornello e nei due brani si evince la totale discordanza”.

"Disguidi tecnici e gaffe cinetiche". Fulminacci, tremano le gambe sul palco: panico a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.