Sanremo 2021, Fiorello: "Mario Draghi mi ha mandato un messaggio". Lo legge in diretta, Amadeus spiazzato

03 marzo 2021 a

“Il Festival di Sanremo è democrazia totale, tutti possono dire la loro. Qualcuno lo chiama lo swiffer delle polemiche, infatti siamo gli unici in Europa che riescono a svegliare il Pd”. Così Fiorello ha esordito sul palco del teatro Ariston nella seconda serata della kermesse musicale. Ovviamente non poteva mancare una stoccata al partito di Nicola Zingaretti, che non aveva affatto gradito la satira della sera precedente: “Se la sono presa con me perché ho detto qualcosa sul segretario e Barbara d’Urso. Ma che male c’è? Che cosa vi ha fatto la d’Urso?”.

Amadeus ha fatto finta di non sapere nulla, allora Fiorello ha alzato il tiro della provocazione: “Ma non è che stanno insieme? Perché si arrabbiano quelli del Pd, io mica l’ho capito”. “Zingaretti è stato ospite della d’Urso tante volte, saranno amici”, ha chiosato il solito diplomatico Amadeus. Poi Fiorello è andato avanti nel suo siparietto iniziale citando Mario Draghi: “Ci ha mandato un messaggio tramite un piccione viaggiatore visto che non usa i social. Mentre ci guardava con la sinistra scriveva la finanziaria… Ci ha scritto ‘grazie, ieri sera avete fatto abbassare lo spread’”.

Infine Fiorello ha dedicato un pensiero alle migliaia di giovani in età scolastica che saranno costretti di nuovo ad affrontare la didattica a distanza: “A loro va il nostro abbraccio. So che non è facile, dobbiamo resistere perché i bei momenti della vostra età vi verranno restituiti e questo sarà solo un ricordo. Serve una campagna vaccinale di quelle potenti affinché questo incubo finisca presto”.

