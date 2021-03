Striscia la Notizia, il palloncino a forma di pene? Spunta un video: bomba su Sanremo, la Rai trema

04 marzo 2021 a

Scalda i motori, Striscia la Notizia. Già, il tg satirico di Canale 5, quando c'è il Festival di Sanremo, per tradizione e da decenni si scatena. Retroscena, indiscrezioni, accuse di vario tipo: insomma, la squadra di Antonio Ricci picchia sempre durissimo contro l'osso più duro che la concorrenza, ovvero la Rai, offre nell'arco del palinsesto annuale. E si diceva: Striscia scalda i motori.

Già, perché nella seconda serata del Festival, come è noto, ha tenuto e tiene banco il caso del palloncino a forma di pene con tanto di testicoli piazzato su una poltroncina nella platea dell'Ariston. Il teatro, senza pubblico, era stato riempito di palloncini. E tra questi, appunto, anche quello che tanto imbarazzo sta creando in Rai. Un palloncino che secondo Franco Bechis potrebbe essere stato piazzato "strategicamente", ovvero per far parlare di un Festival che stenta in termini di share. Pensiero, quello del direttore del Tempo, condiviso a più latitudini. E in effetti, se l'obiettivo era far parlare della kermesse, è stato clamorosamente raggiunto.

Dunque, perché mai Striscia scalda i motori? Presto detto: sul sito del tg satirico di Canale 5, già nella serata del 3 marzo, è comparso un breve video dal titolo "Il mistero del palloncino a forma di pene". Dunque, la redazione introduce la clip con queste parole: "A Sanremo in mezzo alla platea è comparso un palloncino a forma di pene che non è sfuggito all'occhio attento dei social: l'immagine è diventata subito virale e Fiorello ne ha approfittato per scherzarci su con Amadeus". Ovviamente il caso del palloncino è esploso dopo il termine della puntata di Striscia, infatti il video è un estratto della Rai. Nessun commento. Nessun servizio. Ma è finito subito online. Insomma, il messaggio è chiarissimo: Striscia scalda i motori sul "mistero del palloncino a forma di pene". Una promessa: nella puntata in onda stasera, giovedì 4 marzo, su questo mistero il tg satirico avrà qualcosa da aggiungere. E da rivelare: la Rai e Sanremo sono avvertiti.

