Verissimo, indiscrezioni-choc: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, l'incontro in camerino finisce in disgrazia

Le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda domani, sabato 6 marzo, rigorosamente su Canale 5, arrivano addirittura dal dietro le quinte, dai camerini del programma. Il punto è che da Silvia Toffanin - il cui programma non è in diretta - ci saranno Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, due protagoniste del Grande Fratello Vip che si è concluso lunedì. Prima grandi amiche, il loro rapporto nella casa si è rovinosamente incrinato quando la Cannavò ha iniziato la sua storia con Pierpaolo Pretelli. La Mello, gelosa, ha iniziato a cannoneggiare contro la ex amica, arrivando anche a dire di essere innamorata di lei, salvo poi smentire la ricostruzione.

Bene, torniamo a Verissimo. Stando a quanto trapelato dagli studi Mediaset, le due si sono incontrate nei camerini del programma. Risultato? Si sarebbero a malapena salutate. Insomma, a distanza di qualche giorno lo strappo non è stato ricucito, affatto. Anzi, la situazione tra le due sembra peggiorare, strappo forse irricucibile. Il clima che si respira tra la modella brasiliana e l'attrice siciliana resta insomma tossico. "Chi era presente nel backstage della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ci rivela che tra Dayane e Rosalinda vi era un clima teso, quasi di sfida e che nessuna delle due sembrerebbe disposta a "cedere" nei confronti dell'altra", riporta il sito Blastingnews.

E pensare che durante la finalissima del GfVip dello scorso lunedì, ad Alfonso Signorini le due avevano detto che avrebbero voluto fare di tutto per recuperare il loro rapporto, per tornare all'amicizia delle origini. Dayane e Rosalinda avevano aggiunto di essere prontissime a mettere da parte le incomprensioni e i rancori. Parole, parole, parole: quanto accaduto a Verissimo, infatti, va in direzione diametralmente opposta. Se le due riusciranno a chiarire, e a recuperare, insomma lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane.

