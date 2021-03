Verissimo, Tommaso Zorzi: "Parliamo di lui" e scoppia in lacrime davanti a Silvia Toffanin

05 marzo 2021 a

a

a

Grande attesa per la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 6 marzo: il salotto di Silvia Toffanin ospiterà tutti i finalisti del Grande Fratello Vip. Tra questi Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi per l'intervista post finalissima. La puntata è stata registrata ieri pomeriggio, dunque ci sono già alcune anticipazioni. Come riporta Blasting news, infatti, il vincitore del reality di Canale 5 ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, Zorzi ha deciso di rispondere alle critiche che gli sono state fatte durante i mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà.

"Mai più". Con Tommaso Zorzi è finita malissimo, la bomba della Ruta a Pomeriggio 5

L'influencer milanese, però, si è anche commosso durante l'intervista della Toffanin. I suoi occhi sono diventati lucidi quando ha iniziato a parlare di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e uno dei concorrenti con cui Tommaso Zorzi ha legato di più nel corso del tempo all'interno del GfVip. Ma non solo. La commozione per il vincitore del programma di Canale 5 è arrivata anche quando si è parlato delle persone a lui care, che gli sono state vicine quando è tornato alla vita reale di tutti i giorni.

Dayane Mello e Rosalinda, l'incontro in camerino finisce in disgrazia: indiscrezioni-choc dallo studio di Verissimo

Durante l'intervista a Zorzi, c'è stato anche un breve incontro con l'amica ed ex concorrente Stefania Orlando. I due hanno confermato che stanno continuando a sentirsi anche al di fuori della trasmissione. E in effetti, basta guardare le loro storie su Instagram per sapere che sono sempre in contatto. Ospiti di Silvia Tofannin, poi, Zorzi e la Orlando hanno anche confessato un loro desiderio: lavorare insieme in televisione. Tra gli ospiti dello speciale di Verissimo, poi, c'è anche Pierpaolo Pretelli, che ha avuto modo di fare chiarezza sulla sua "cotta" per Elisabetta Gregoraci, ma soprattutto sulla sua storia d'amore attuale con Giulia Salemi.

"Non riesco a trattenere le lacrime". Elisabetta Gregoraci, un dramma personale (e insuperabile) dopo il GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.