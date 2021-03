Verissimo, confessione choc di Rosalinda Cannavò: "Volevo sparire, desideravo morire"

05 marzo 2021 a

"Sono delusa. Mi ha ferito molto": Rosalinda Cannavò rivela i suoi sentimenti per Dayane Mello nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attrice siciliana, in particolare, non ha apprezzato la nomination che la modella brasiliana le ha riservato a un passo dalla finale. Nomination che tra l'altro le è costata l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Nonostante questo, però, Rosalinda si è detta aperta al confronto con l'amica: "La nomination è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Ho messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del gioco, per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarci e sono certa che riusciremo a ritrovare la nostra amicizia".

La Cannavò, poi, ha parlato anche del viaggio interiore intrapreso al GfVip. Un percorso che l'ha portata ad abbandonare il nome d'arte Adua Del Vesco. Adesso, infatti, vuole farsi chiamare solo Rosalinda. "Mi sento libera e leggera. Mai avrei pensato che potesse succedermi tutto questo. Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice", ha raccontato. Una scelta importante che ha fatto venire fuori il tanto discusso caso Ares, l'agenzia per la quale lei lavorava come attrice: "Sono serena perché sono nel giusto. Ho anche dei ricordi bellissimi di quei giorni, però mi porto dietro anche delle esperienze pesantissime che mi hanno fatto cadere nell’anoressia. Il peso di quelle menzogne mi ha fatto soffrire: in quel momento volevo sparire, desideravo morire".

In passato, infatti, Rosalinda fu costretta a dire diverse bugie e a prestarsi a relazioni costruite a tavolino, come quella con l'attore Gabriel Garko: "Non ero abituata a questo mondo, mi sono affidata a persone sbagliate che non volevano il mio bene. Provavo la sensazione di non essere accettata, mi sentivo sola". E ancora: "In quegli anni interpretavo un personaggio che mi era stato dato. Quando Gabriel è entrato nella Casa e ha raccontato tutta la verità mi sono sentita libera: è stato il regalo più bello che mi potesse fare”. L'attrice adesso è più serena anche grazie alla storia d'amore nata al GfVip con Andrea Zenga: "C’è un grande feeling con lui. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto".

