Striscia la Notizia, il disastro di Gerry Scotti: "Ho sfondato la scrivania, tutto vero". Come stanno le cose

Gerry Scotti torna dietro il bancone di Striscia la Notizia. Il conduttore di Mediaset fa il suo esordio nel nuovo anno lunedì 8 marzo. Ad affiancarlo ovviamente su Canale 4 ancora una volta Francesca Manzini. I due rimarranno al timone del tg satirico ideato da Antonio Ricci per un totale di tre settimane, fino al prossimo 27 marzo. La coppia sarà così la quinta di quest’edizione, visto e considerato che Picone e Ficarra sono stati sostituiti causa coronavirus da Cristiano Militello e da Sergio Friscia prima di lasciare definitivamente. Scotti e la Manzini invece prenderanno il posto di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il conduttore di Caduta Libera non vede l'ora di ricominciare e nel suo comunicato ufficiale non può fare a meno di ricordare un aneddoto del passato. "Sono passati 24 anni dalla mia prima conduzione del tg satirico ma, sembra incredibile anche a me, l’emozione è sempre la stessa. Non è più la stessa, invece, la scrivania che il sottoscritto ha sfondato!". L'episodio risale al lontano 1999 quando era ancora in voga la presentazione dei “titoli” del programma di Canale 5 fatta “qualche metro sopra” il tradizionale bancone. E così il conduttore, dopo aver diffuso le notizie, usava lanciarsi in studio “atterrando” sulla lunga scrivania per procedere con lo spettacolo. Fino a quando Gerry non ha rotto la scrivania. Una gag per molti costruita ad arte, ma che il conduttore ricorda ancora.

Altrettanto entusiasta del suo ritorno Giancarlo Scheri, direttore di rete, che ha dato il benvenuto alla nuova coppia così: "Saluto e ringrazio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, autentiche colonne del TG satirico di Antonio Ricci, che da sempre nobilita l’access di Canale 5. E do il benvenuto a Gerry Scotti e Francesca Manzini: uno senatore di Canale 5 e l’altra talento dell’imitazione e non solo. In bocca al lupo a tutti".

