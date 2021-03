Pomeriggio 5, Barbara d'Urso e l'errore imperdonabile di Amadeus: "Dimenticato Stefano D'Orazio, ci sono rimasta male"

08 marzo 2021 a

“Anch’io ci sono rimasta molto male”: Barbara D’Urso, come tanti, si è mostrata delusa per il fatto che a Sanremo non sia stato ricordato Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso a novembre per via del Covid. “Come sapete mi legava e mi lega una profondissima amicizia da fratello a sorella con Stefano D’Orazio. Anch’io ci sono rimasta molto male che non sia stato ricordato…”, ha detto la conduttrice a Pomeriggio Cinque.

La D’Urso, poi, è andata avanti collegandosi con la sua inviata a Sanremo per un’intervista a Orietta Berti, una degli artisti in gara al Festival. “Barbara prima o poi verrò a trovarti e ti porterò i miei famosi biscotti. Ti saluto con il cuore perché adesso bisogna fare così proprio come fai tu”, ha promesso la cantante alla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Una volta terminato il collegamento, poi, la D’Urso ha raccontato un simpatico retroscena proprio con la Berti: “Siamo state al telefono nel dietro le quinte di Sanremo e abbiamo riso di gusto. Avevo le lacrime”. La conduttrice, inoltre, ha parlato anche delle polemiche che hanno travolto Fedez e Chiara Ferragni. Quest’ultima, in particolare, è stata molto criticata per aver chiesto ai suoi follower su Instagram – 22 milioni - di votare per il marito. La D’Urso allora ha voluto dire la sua: “Era normale che la moglie tifasse per il marito. L’avrei fatto anch’io”.

