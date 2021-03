Le Iene, i furbetti del vaccino a Firenze: dosi agli amici. "Sindaco, è sicuro?", l'imbarazzo di Nardella

09 marzo 2021 a

a

a

Dosi avanzate di vaccino anti Covid agli “amici degli amici”. Questo succederebbe al Mandela Forum di Firenze, il centro vaccinale più importante della Toscana, mentre in Italia mancano ancora i vaccini, e bisognerebbe dare la precedenza a chi ne ha più bisogno: over 80, medici, infermieri, volontari, persone con altre patologie. Questa la denuncia delle Iene, con un servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti, in onda stasera (9 marzo) in prima serata su Italia1.

"Perché ho lasciato Le Iene". Ricordate l'ex inviato Marco Berry? Bomba su Mediaset: il vero motivo dell'addio

Nel servizio anche la denuncia di Francesco Torselli, consigliere Regionale FdI. “Ogni giorno, siccome all’orario di chiusura avanzano diversi vaccini già preparati nelle siringhe che non possono essere ricongelati, succede che gli operatori che stanno all’interno a somministrarli chiamano gli amici, i parenti, altri volontari di altre associazioni e vengono portati dopo l’orario di chiusura del Mandela all’interno e ricevono il vaccino. Il dramma è un altro, che quando sono finiti gli amici degli amici, i vaccini che avanzano vengono buttati via!”, rivela Torselli.

Come si è "bruciato" 150mila euro. I "vizietti" di Casalino costano carissimo: soldi, confessione scottante

Nel servizio si ricorda anche che il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha invece parlato bene dell'iniziativa adottata al Mandela Forum: “È il centro più efficiente della Regione: nonostante gli scarsi rifornimenti, il sistema funziona e nessuna fiala viene sprecata”. Così solo qualche ore fa aveva infatti commentato l'iniziativa con un post sulla sua pagina Facebook. "Al Mandela Forum a fine turno i vaccini che avanzano vengono somministrati a volte ad amici degli amici che vengono chiamati all’ultimo, e i vaccini che proprio invece avanzano e basta vengono addirittura buttati", lo avverte invece la Iena dopo aver incontrato il sindaco Nardella. Questo il testo integrale dell'intervista in onda stasera:

Filippo Roma: Sindaco, volevamo informarla di una cosa.

Dario Nardella: Sì.

Filippo Roma: Lei ha scritto su un post…

Dario Nardella: Sì.

Filippo Roma: …Nessuna fiala viene sprecata.

Dario Nardella: Esatto.

Filippo Roma: Lei è sicurissimo che vada proprio così esattamente, 100%?

Dario Nardella: Beh, un sindaco si deve anche fidare di quello che i propri collaboratori responsabili gli dicono.

Filippo Roma: Perché sa che abbiamo scoperto?

Dario Nardella: Sì.

Filippo Roma: Che lì al Mandela Forum a fine turno i vaccini che avanzano vengono somministrati a volte ad amici degli amici che vengono chiamati all’ultimo, e i vaccini che proprio invece avanzano e basta vengono addirittura buttati.

Dario Nardella Guardi, se questa cosa è confermata è un fatto gravissimo, inaccettabile, e io ne parlerò oggi stesso con Prefetto, Questore, perché una cosa del genere in un periodo in cui le persone sono preoccupate, i vaccini non arrivano, perché è evidente che un fatto del genere se confermato sarebbe anche un grave illecito.

Filippo Roma: Un altro medico addirittura con il vaccino avanzato ha vaccinato la moglie.

Dario Nardella: Il modo peggiore per celebrare la “festa della donna” direi.

Filippo Roma: Ci dispiace avergliela un po’ rovinata.

Dario Nardella: Queste sono pratiche che non vanno bene, chiamare il parente, la moglie o il “coso” è assolutamente sbagliato, quindi io vi ringrazio perché quello che voi state facendo è un servizio alla comunità che ci permette di intervenire tempestivamente perché questo non avvenga più una pratica del genere è inaccettabile.

Filippo Roma: Sindaco, mi sa che gli tocca modificare il post a questo punto!

Dario Nardella: Ehhhh sì, ehhh bravo! Infatti oggi che avrò una diretta Facebook alle 17:30 lo dirò pubblicamente, proprio su Facebook dove ho messo quel post!

Filippo Roma: Grazie ancora!

Dario Nardella: Salve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.