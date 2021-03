Striscia la Notizia, Caterina Balivo da censura: follia del cameraman, primo piano... proprio lì. Il video del disastro in Rai

10 marzo 2021 a

Sotto a chi tocca. E nella puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 10 marzo tocca a Caterina Balivo. È lei, infatti e suo malgrado, la protagonista di "Fatti e Rifatti", cavallo di battaglia del tg satirico di Canale 5, rubrica tutta dedicata ai ritocchini estetici delle vip.

Il format è sempre lo stesso. Si parte da una lunga carrellata di momenti televisivi più o meno imbarazzanti che riguardano la Balivo, a partire dalla lite con Povia per una infelice frase su gay. "Una ragazza sveglia", dice la voce fuori campo di Gerry Scotti. "Anche se non tutti la pensano così", aggiunge per poi mostrare le immagini di Vittorio Sgarbi scatenato contro di lei a Vieni da Me. "Sei una suonata", tuonava il vulcanico critico d'arte.

E ancora: "Difficile da inquadrare. Per tutti, tranne per il cameraman". E Striscia la Notizia riscodella vecchie immagini di una inquadratura davvero proibita che le dedicarono in una diretta Rai. Inquadratura che stupì la stessa Balivo, che la accolse con una faccia profondamente imbarazzata. Un primissimo piano sulle gambe e, soprattutto, su una minigonna che... svelava troppo, quasi tutto.

E ancora, via con le gaffe e i doppi sensi sui "piselli freschi". E ancora, "la figura della... merla", per dirla sempre con le parole di Gerry Scotti: il riferimento è a un'altra gaffe a Vieni da Me. Si arriva infine allo scanner-test. Verdetto? Positivissimo: "Naso, occhi e seno hanno destato qualche sospetto. Indaghiamo...". E Striscia mostra le immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione: la meravigliosa Caterina Balivo, qualche ritocchino se lo è concesso.

Striscia, Fatti e Rifatti su Caterina Balivo: il servizio

