Storie Italiane, il miracolo di Eleonora Daniele: salvare la vita a una bimba di due anni, caso senza precedenti in Italia

“Grazie all'Agenzia del farmaco, ora si pensi ai piccoli con Sma 2”, è soddisfatta, commossa, Eleonora Daniele quando parla con il settimanale Leggo. Grazie a lei Storie italiane vince un’altra battaglia. La giornalista veneta si era occupata di un caso delicatissimo: un farmaco necessario per salvare la vita di una bambina affetta da Sma, una malattia rarissima. Quel farmaco in altri Stati viene somministrato, in Italia non era ancora nel prontuario medico. Appunto, fino alla battaglia giornalistica della Daniele. Che ha vinto. L’agenzia del farmaco ha dato il via libera.

“Aifa ha fatto un grande lavoro e va sostenuta e ringraziata. Bisogna essere riconoscenti a chi - insieme alle istituzioni- ha reso possibile aiutare questi bambini. Ora l'attenzione va portata anche ai piccoli con Sma2”, racconta nell’intervista. La Daniele dice di essere pronta per un’altra battaglia: “Continuerò a seguire questi bimbi, sono i nostri figli. È come se a Storie Italiane li avessimo adottati. Da mamma di una bambina di nove mesi li sento molto vicini. Se sono malattie rare devono essere curate. Credo nella ricerca e nella sperimentazione, nella possibilità di salvare altri bambini”. Nella puntata di oggi si occuperà anche di questo caso. C’è grande soddisfazione per un altro traguardo raggiunto. Il servizio pubblico è anche questo.

