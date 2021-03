Chi l'ha visto, Gabriella scomparsa in Sardegna? Sconvolgente dalla Sciarelli, "l'abbiamo ritrovata": ecco dove, inspiegabile

11 marzo 2021 a

E' stata ritrovata grazie all’appello del marito a Chi l’ha visto? (nella foto in collegamento con Federica Sciarelli), su Rai tre, Gabriella Maxia, la donna scomparsa dalla provincia di Cagliari il 27 febbraio scorso. Dopo la trasmissione andata in onda ieri sera 10 marzo, la Polizia Svizzera, come comunica la trasmissione in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha segnalato il suo ritrovamento nella città di Basilea. La donna di 48 anni era scomparsa a Decimoputzu, nel sud della Sardegna, appunto, e adesso si trova in carcere in Svizzera, dove è stata arrestata per furto.

Gabriella si era allontanata dalla sua abitazione senza dire nulla a nessuno, nemmeno ai suoi familiari, e senza più fare ritorno. Quindi il marito aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri, lanciando appelli e rivolgendosi appunto anche alla trasmissione Chi l'ha visto?. I carabinieri della Compagnia di Iglesias, come riporta il sito Leggo.it, dopo aver ricevuto la denuncia del marito, avevano avviato le prime verifiche scoprendo così che la donna era andata all'aeroporto di Cagliari-Elmas e aveva preso un volo per raggiungere Milano Linate. Una volta arrivata nel capoluogo lombardo aveva poi eseguito un prelievo con la carta di credito e poi un altro prelievo a Zurigo in Svizzera. Queste erano le uniche tracce lasciate durante la fuga.

Probabilmente quei soldi che aveva ritirato prima in Italia e poi già in Svizzera non le erano bastati. Quindi, rimasta senza più soldi o forse per qualche altra ragione che ancora non si conosce, avrebbe commesso un furto ed è stata arrestata dalla polizia cantonese. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppo sulla dinamica dell'arresto, magari proprio a Chi l'ha visto?.

