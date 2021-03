L'aria che tira, Myrta Merlino sconvolta: "Vaccino, mi è arrivata una notizia terribile", ciò che non avremmo mai voluto sentire

11 marzo 2021 a

Il vaccino di AstraZeneca è stato accompagnato dalle polemiche fin dal principio e la decisione di Danimarca e Norvegia di sospendere la somministrazione in via precauzionale di certo non aumenta la fiducia in questo siero. “Mi è arrivata una notizia terribile”, ha dichiarato Myrta Merlino in apertura de L’aria che tira, la trasmissione che conduce tutti i giorni su La7. “La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca a causa di problemi di coagulazione del sangue emersi in alcuni pazienti”.

“Naturalmente speriamo che siano casi isolati - ha aggiunto la conduttrice dopo aver letto l’agenzia arrivata in diretta - e che non sia un campanello d’allarme perché sarebbe un’ulteriore mazzata su tutti noi”. Intanto la Norvegia ha motivato così la sospensione della somministrazione del siero prodotto da AstraZeneca: “Si tratta di una decisione cautelativa. Aspettiamo informazioni per vedere se c’è un legame tra il vaccino e questo caso di trombosi”.

L’azienda si è detta “consapevole” della decisione delle autorità danesi e norvegesi di bloccare il vaccino anti-Covid a seguito di rapporti riguardanti gli effetti collaterali. “La sicurezza del paziente è la più alta priorità di AstraZeneca - si legge nella nota ufficiale dell’azienda farmaceutica - i regolatori hanno standard chiari e stringenti sull’efficacia e la sicurezza per l’approvazione di qualsiasi nuovo farmaco e questo comprende il vaccino Covid-19. La sicurezza del vaccino è stata studiata in maniera estensiva nella fase III dei test clinici e i dati confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato”.

