Uomini e Donne, "un malessere": paura per Tina Cipollari, assente in studio. Che cosa le è successo?

Timori per Tina Cipollari, una delle storiche protagoniste di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda da anni su Canale 5. Già, perché per qualche giorno non si è vista in studio, dove infatti la pace regnava sovrana: la presenza di Tina, infatti, è sinonimo di caos, scompiglio, litigi, tensioni. Un vuoto che però ha pesato, si è visto e si è fatto notare. Ma che cosa le è successo?

A risolvere il piccolo mistero ci ha pensato la stessa Cipollari, che ha spiegato al suo ritorno in studio: "Ho avuto un malessere di stagione, niente di grave, io ho sette vite come i gatti", ha rassicurato. Mistero, però, su quale tipo di malessere la abbia colpita. La De Filippi, introducendola nel giorno del ritorno, ha aggiunto qualche dettaglio, rivelando che dietro le quinte Gemma Galgani ha parlato di quello che sarebbe accaduto nelle puntate precedenti con Cataldo e con Gianni Sperti. Gemma, infatti, si è sfogata contro Sperti: "È tagliante. Le sue frecciate sono velenose, mi viene da piangere".

E di Cataldo, dunque, cosa ne pensa Gemma Galgani? Lei ha chiuso in maniera definitiva, ma dietro le quinte ha rivelato: "Ha solo cercato di zomparmi addosso. Scappavo di qua e scappavo di là. Sono alla ricerca di persone vere che mi devono piacere. Ho creduto alle persone sbagliate, ne ho forse colpa?", si è interrogata. Insomma, molti dubbi su Cataldo. Tanto che sia Tina Cipollari sia Gianni Sperti hanno detto di essere sicuri che a lei, lui, non piaccia minimamente. Insomma, come sempre a Uomini e Donne staremo a vedere...

