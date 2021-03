Verissimo, "a telecamere spente". Intreccio clamoroso, per Silvia Toffanin l'ospite... speciale: chi piomba in studio

11 marzo 2021 a

a

a

Verissimo ha pubblicato le prime anticipazioni sugli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio in occasione della puntata di sabato 13 marzo, che ovviamente andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16. Innanzitutto la conduttrice ospiterà Ilary Blasi, che lunedì 15 tornerà in televisione al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. C’è grande attesa per il reality dei naufraghi, di sicuro la moglie di Francesco Totti fornirà diverse anticipazioni a Verissimo, essendo una delle migliori amiche della Toffanin.

La quale infatti non ha mai nascosto il legame speciale che la lega alla Blasi anche a telecamere spente. Ovviamente Ilary non parlerà soltanto della sua nuova avventura lavorativa, ma farà anche confidenze sulla sua vita privata: dalle anticipazioni risulta che ha rivelato alla Toffanin di essere una mamma severa. “Per ora hanno pochi doveri questi queste cose le devono fare bene - ha dichiarato - e tra i due io sono quella che gli sta più con il fiato sul collo”.

Oltre alla Blasi, c’è grande attesa per l’ospitata di Orietta Berti, che tra musica, look e siparietti a dir poco curiosi è stata una delle protagoniste più grandi e allo stesso tempo inaspettate del Festival di Sanremo 2021. La cantante ha partecipato per la dodicesima volta alla kermesse musicale ed è stata incoronata regina dei social, dove ha spopolato tra video e meme.

