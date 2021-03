Striscia la Notizia, trappolone al truffatore: il tentativo di fuga finisce in disgrazia, tragico epilogo per il bandito delle tv

11 marzo 2021 a

Grazie a Striscia la Notizia è finito in manette uno dei venditori di “pacchetti” speciali che consentono la visione di tutte le tv a pagamento per la modica cifra di 25 euro ogni tre mesi. Max Laudadio - inviato del tg satirico di Canale 5 - si è occupato del caso grazie all’aiuto di due complici, che gli hanno permesso di far uscire allo scoperto il truffatore, che pare sia legato alla malavita organizzata. La condivisione illegale di canali a pagamento è una pratica piuttosto diffusa negli ultimi anni, ma in pochi sanno che dietro a questo business si nasconde spesso la criminalità organizzata.

L’inviato di Striscia riuscito a entrare in contatto con uno dei venditori, scoprendo così come funziona davvero il sistema truffaldino: “Un signore dopo essersi accorto della gravità della situazione ha deciso di contattarci e di collaborare con noi, dopodiché una nostra attrice si è finta interessata all’offerta”. “Vedi tutto - le ha svelato il truffatore - Premium, Sky, Infinity, Amazon Prime… tutte le tv a pagamento. Il rischio? Solo che ti vengano oscurati i canali, a livello legale non rischi nulla”.

Ma in realtà non è affatto così: chi sottoscrive un abbonamento del genere rischia una multa minima di 2.582 euro e una condanna ad almeno 3 anni di reclusione. Striscia è poi riuscita a prendere un appuntamento con il venditore per concludere l’affare, ma si è presentata con i finanzieri in borghese che hanno bloccato l’uomo e sequestrato immediatamente il suo telefono, prima che potesse cancellare le prove del reato.

