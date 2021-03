Striscia la Notizia massacra Matteo Renzi: “È molto amato a Dubai perché ha una faccia da sce…”

11 marzo 2021 a

Nella puntata di giovedì 11 marzo di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 e affidato nuovamente alla conduzione di Gerry Scotti e Francesca Manzini, è tornato l’appuntamento con l’ormai celebre “Vespone” e il suo “Porta a Porta on the road”. Stavolta l’imitatore del giornalista di Rai1 ha intercettato Luigi Marattin, con il quale ha scambiato delle battute particolarmente pungenti.

Al centro delle quali c’era ovviamente Matteo Renzi, finito nuovamente nell’occhio del ciclone per un misterioso viaggio a Dubai che ufficialmente non ha motivato in alcun modo, anzi risentendosi per le illazioni di alcuni giornali, che sono stati immediatamente citati in giudizio dal senatore di Rignano. “Ancora polemiche su Renzi, che dopo l’Arabia Saudita è andato a Dubai - ha attaccato il “Vespone”, che poi ha affondato il colpo - ma è vero che Renzi è molto amato nei paesi arabi perché dicono che abbia proprio una faccia da sce… sceicco?”.

Dopo questo gioco di parole, non sono mancati un altro paio di siluri da parte dell’inviato di Striscia la Notizia: “È vero che Renzi ama i paesi arabi perché gli ricordano il suo elettorato, ovvero il deserto totale? Inoltre ho sentito che i genitori sono stati rinviati a giudizio per bancarotta, è vero che tutto questo succede perché nei tribunali italiani non è ancora arrivato il rinascimento arabo?”.

