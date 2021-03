 Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio scherza con Luca Zaia sul vaccino migliore: "Un goccio di vino"

11 marzo 2021 a

a

a

Nella nuova puntata di Dritto e Rovescio è ospite il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Al centro della puntata, la nuova stretta sulle misure per frenare la curva dei contagi, la corsa all’approvvigionamento di vaccini e l’organizzazione delle somministrazioni, con i problemi derivanti dalle scelte fatte da ciascuna regione nel dare precedenza a determinate categorie piuttosto che a persone ritenute più fragili.

Il Doge ha parlato dell'attuale situazione emergenziale in Veneto, ma ha risposto ironicamente alle sollecitazioni del conduttore Paolo Del Debbio sul fatto che, nel servizio di apertura dello show di Rete4, era andato a trovare e capire la situazione dei produttori di vino. "Ha visto governatore mi sono fatto anche un goccetto di vino". La replica del Doge non si è fatta attendere ed è stata allo stesso tempo anche ironica: "Quello è il miglior vaccino".

"Mauro Corona che fine ha fatto?". Zaia tocca "un tasto dolente" e la Berlinguer risponde così: novità in arrivo

Ironizzando soprattutto sull'annoso dibattito degli anti-virus che in queste settimane sta rimbalzando in Italia. Anche perché proprio oggi c'è stata la sospensione temporanea dell'uso del vaccino AstraZeneca in Danimarca "legata a segnalazioni di gravi casi di coaguli nel sangue tra le persone vaccinate", una delle quali è morta. Chiarendo che "non è stato determinato, al momento, che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue". La sospensione dell'uso di AstraZeneca è programmata per due settimane. Il 22 marzo si farà una nuova valutazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.