Striscia la Notizia, "dovete restituirci lo stipendio": capito i professori? Lo scandalo: come funziona in Italia

Luca Abete ha scoperto per Striscia la Notizia un vero e proprio caso di stipendio “boomerang”. L’inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 ha scovato un istituto furbetto in provincia di Salerno che offre agli insegnanti dei contratti che all’apparenza sembrano assolutamente regolari: e invece in realtà viene poi chiesto loro di restituire il salario. In cambio di cosa? Di un mero baratto con il punteggio valevole per le graduatorie, ma soldi zero.

“Non c’è nessun rimborso mensile - ha chiarito il direttore dell’istituto paritario alla complice dell’inviato di Striscia la Notizia - ma solo il rilascio del certificato per i 12 punti”. Quindi non esiste uno stipendio? Ma in teoria se esiste un contratto di lavoro bisogna dichiarare anche un salario: “No, la società vi fa un bonifico di tutte le buste paga e voi le rendete di nuovo alla società a fine anno scolastico”. Insomma, un classico caso di stipendio boomerang, con il docente che è costretto a restituire tutto fino all’ultimo centesimo.

“Chiarire il fattaccio all’interno dell’istituto non è stato facile”, ha dichiarato Luca Abete, che poi è riuscito a incontrare il direttore ma senza ottenere nulla, dato che lui ha iniziato a negare tutto e a parlare di uno scherzo: “Lei sta mettendo su una pantomima clamorosa e sta danneggiando anche l’immagine della struttura. Devo mandare un’indagine del ministero?”. Probabilmente sì.

