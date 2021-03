Verissimo, Sabrina Ferilli e il dramma vissuto sulla sua pelle: "Non ci sono figli di serie A e serie B"

12 marzo 2021 a

Sabrina Ferilli è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che verrà mandata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 13 marzo, a partire dalle ore 16. La famosa attrice, che nella passata stagione televisiva è stata impegnata nello show Tu si que vales con l’amica Maria De Filippi, è andata dalla Toffanin per promuovere la fiction “Svegliati amore mio” che prossimamente la vedrà protagonista proprio su Canale 5.

Davanti alle telecamere di Verissimo, la Ferilli ha svelato che la nuova serie tv - che dovrebbe essere trasmessa a partire da mercoledì 24 marzo - racconta di una donna e del suo impegno civile. “Il personaggio che interpreto è completo, ma anche fragile - ha dichiarato - quella che si racconta è la storia d’amore di una famiglia che per un incidente prende consapevolezza di cosa significhi ammalarsi di polveri e inquinamento. Ho sempre avuto un certo tipo di richiamo per queste problematiche, ma mai come in questo periodo”.

In particolare l’attrice ha voluto denunciare il problema delle acciaierie, una realtà a dir poco drammatica: “Quando si arriva a mettere in discussione se sia più importante il lavoro o la vita, si crea un cortocircuito mostruoso. Nessuno mai dovrebbe essere costretto a dover scegliere. Purtroppo con le acciaierie succede questo. La politica deve dare risposte, non ci sono figli di serie A e serie B. Non è giusto che per non bonificare o per non cambiare una modalità di produrre migliaia di lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro”.

