Striscia la notizia, Gerry Scotti e la clamorosa gaffe politica. "E se domani...", Silvio Berlusconi che dice?

La proposta indecente di Matteo Salvini per Nicola Zingaretti? "Vieni vieni con me", sulle note del tormentone anni 80 di Tullio De Piscopo. Il leader della Lega "le canta" (letteralmente) all'ex segretario del Pd, in preda a suo dire a "un esaurimento", e gli chiede di salire sul Carroccio nello sconcerto generale. La ballabile e ritmata canzone deepfake di Striscia la notizia è godibilissima, anche se rientra nel campo della fanta-politica. C'è Giorgia Meloni, e pure Luigi Di Maio, in cui onore l'andamento lento diventa... Movimento.

Ma il meglio arriva al ritorno in studio. Francesca Manzini imita Iva Zanicchi e rivela la canzone che l'aquila di Ligonchio ah dedicato al povero Nicola: "Prendi questa mano, Zingaretti... Dimmi pure, che destino avrai". "Dimmi se domani, arriva Gianni Letta...", si aggiunge al coro Gerry Scotti.





E qui davvero siamo nel campo della fantapolitica, o in quello delle super-gaffe. Il presentatore di Striscia intendeva Enrico Letta, ovviamente, ma nella foga delle 7 note gli è sfuggito il nome dello zio, storico consigliere di Silvio Berlusconi ed eminenza grigia (anzi, azzurrina) di Forza Italia. D'accordo, Letta Senior è considerato uno dei grandi sherpa degli ultimi 30 anni, mediatore politico sopraffino. Ma immaginarlo al Nazareno, obiettivamente, è troppo.

