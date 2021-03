Verissimo, Sabrina Ferilli: "Quelle telefonate notturne...", ciò che non aveva mai rivelato su Maria De Filippi

13 marzo 2021 a

a

a

Sabrina Ferilli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha presentato la fiction “Svegliati amore mio” che andrà in onda su Canale 5 e che la vedrà protagonista. Ma soprattutto l’attrice ha risposto a diverse curiosità della padrona di casa, che ha voluto sapere molte cose sul rapporto speciale che la lega ormai da tanto tempo a Maria De Filippi. La loro amicizia tra l’altro ha regalato momenti di televisione molto divertenti, sia a Tu si que vales che ad Amici.

Si può morire di complotto? "Alla mia età non sarei arrivato": Alex Schwazer, la frase agghiacciante dalla Toffanin

“Mi fa vivere isolata dal mondo, lei prepara tutti al silenzio totale nei miei confronti”, ha raccontato la Ferilli che poi ha aggiunto: “È un diavolo di amica! È un demonio, lei studia come mettermi in difficoltà”. Non a caso Sabrina ha rivelato di aspettarsi “telefonate notturne” da parte della De Filippi quando a fine marzo andrà in onda la fiction “Svegliati amore mio”. Quando la Toffanin le ha chiesto spiegazioni, lei ha risposto così: “Quando è uscito ‘L’amore strappato’ Maria mi ha chiamata alle due di notte per farmi i complimenti. È tutta incasinata, non so che vita faccia. È tutta sconclusionata”.

"Per colpa del Covid...". Orietta Berti, il dramma del marito lascia senza parole la Toffanin

Poi la Ferilli ha ovviamente invitato tutti i telespettatori a guardare la nuova fiction che la vede protagonista e che ha descritto come una grande storia d’amore, ma anche una storia di attualità e di bambini che si ammalano per inquinamento e polveri sottili emesse dalle fabbriche.

"Qui non si taglia niente". Ilary Blasi, cosa le scappa di bocca: frase choc, e Silvia Toffanin la bacchetta così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.